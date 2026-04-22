Weniger suchen, mehr wissen: Der neue «Beobachter kompakt»
Wir prüfen ein neues Format, das die spannendsten Artikel des Beobachters kompakt zusammenfasst. Wie würden Sie dieses Angebot am liebsten nutzen? Sagen Sie uns Ihre Meinung.
Jeden Tag prasseln unzählige News, Artikel und Updates auf uns ein. Was bringt wirklich Mehrwert? Was kann ich getrost ignorieren? Und was lege ich mir für Zeiten der Musse auf die Seite? Genau hier setzen wir an. Mit «Beobachter kompakt» wollen wir ein digitales Inhaltspaket schaffen, das Sie in wenigen Minuten mit dem Mehrwert des Beobachters versorgt.
Was erwartet Sie?
In «Beobachter kompakt» bündeln wir die wichtigsten Geschichten des Tages – kurz, verständlich und auf das Wesentliche reduziert. Wer mehr wissen will, kann direkt in den vollständigen Artikel eintauchen. Ob als Push, E-Mail oder Audio für unterwegs: In wenigen Minuten sind Sie über spannende Hintergründe, Einordnungen, Recherchen und Ratgeber des Beobachters informiert, ganz ohne endloses Scrollen.
Ihre Meinung zählt!
Bevor wir starten, möchten wir von Ihnen wissen: Wie passt dieses Paket am besten in Ihr Leben?
Schreiben Sie es in die Kommentare. Wir sind gespannt auf Ihre Ideen.