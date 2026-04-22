Jeden Tag prasseln unzählige News, Artikel und Updates auf uns ein. Was bringt wirklich Mehrwert? Was kann ich getrost ignorieren? Und was lege ich mir für Zeiten der Musse auf die Seite? Genau hier setzen wir an. Mit «Beobachter kompakt» wollen wir ein digitales Inhaltspaket schaffen, das Sie in wenigen Minuten mit dem Mehrwert des Beobachters versorgt.