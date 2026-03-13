Valerie Schwyter ist 41, qualifiziert und topmotiviert. Doch wer die Sachbearbeiterin einstellen will, bekommt sie nur im Doppelpack: Seit fünf Jahren ist Labrador Theo an ihrer Seite. Er ist kein Haustier, sondern ihr Sicherheitsnetz. Wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung ist Schwyter auf ihn angewiesen. «Er riecht mein Adrenalin und spürt eine Panikattacke, bevor ich sie bemerke», sagt sie. Theo hat ihr Leben verbessert – doch ihre Karriere macht er kompliziert.