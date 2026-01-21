Das Ende ihrer «On-off»-Beziehung war für Julia Marti der Beginn eines jahrelangen Albtraums. Ihr Ex-Partner Markus Brunner (beide Namen sind geändert) akzeptierte es nicht, dass sie 2019 endgültig Schluss machte, und fing an, sie zu terrorisieren. Der Fall landete schliesslich vor dem Bundesgericht.