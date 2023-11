3223 Gläubige weniger innert sieben Wochen in der katholischen Landeskirche des Kantons Zürich, Tausende weitere an anderen Orten in der Schweiz: Seit zwei Forscherinnen der Universität Zürich am 12. September eine Studie veröffentlicht haben, die über 1000 Missbrauchsfälle aufdeckt Missbrauch 1002 Fälle bloss «Spitze des Eisbergs» , beschäftigt das Thema Kirchenaustritt die Pfarreien im ganzen Land.