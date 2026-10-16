Als sie sich im Sommer 2022 im Kanton St. Gallen scheiden liessen, war die Sache eigentlich klar. Im Scheidungsurteil hielten sie einvernehmlich fest: Es ist aus, niemand schuldet dem anderen Unterhalt. Sie behielt lediglich seinen Nachnamen. Getrennte Wohnungen konnten sich die beiden Sozialhilfeempfänger nicht leisten. «Deshalb machten wir aus unserer einstigen Ehewohnung einfach eine Zweck-WG», sagt Fritz Zbinden, der eigentlich anders heisst. Jeder kaufe für sich ein und wasche seine eigene Wäsche. Eine Zwecklösung, mit der beide leben konnten.