Ob sich der neue Abschleppkönig davon abschrecken lässt, ist allerdings fraglich. Er scheint jedenfalls erfahren im Umgang mit rechtlich heiklen Geschäften. Bereits 2020 gründete er die Firma H. E. Privé AG, vor der das Konsumentenmagazin «K-Geld» bis heute wegen «zweifelhafter Renditeversprechen» warnt. Demnach drängt die Firma ältere Menschen am Telefon dazu, in Solarparks in Nordmazedonien zu investieren – mit dem Versprechen von bis zu 18 Prozent Jahresrendite. Gemäss Handelsregister hat die Finma deswegen eine Untersuchung beauftragt.