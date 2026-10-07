Smart Glasses – das gilt in der Schweiz

Das Filmen im öffentlichen Raum ist in der Schweiz grundsätzlich erlaubt. Sobald Personen erkennbar sind, wird es aber heikel. Es gilt das Recht am eigenen Bild, und auch das Datenschutzgesetz kommt zum Tragen. Das heisst: Gefilmte müssen einwilligen, ausser es liegt ein überwiegendes Interesse vor. Ein solches gibt es aber kaum, wenn jemand nur zum Spass mit Smart Glasses filmt. Strafbar macht sich zudem, wer Personen im Privatbereich – dazu zählt etwa auch eine Garderobe – filmt oder nicht öffentliche Gespräche ohne Einwilligung aller Beteiligten aufzeichnet.