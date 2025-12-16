Der Fall von Céline Pfister sorgte 2017 schweizweit für Entsetzen. Mit 13 Jahren nahm sich das Mädchen aus Spreitenbach AG das Leben, nachdem sie monatelangem Cybermobbing ausgesetzt war. Ihre Eltern Nadya und Candid Pfister kämpfen seither für besseren Schutz von Cybermobbing-Opfern. Für ihr Engagement zeichnete der Beobachter die beiden 2020 mit dem Prix Courage aus.