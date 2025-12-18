Doch der Flüchtende denkt nicht daran, anzuhalten. Er rast weiter, in Richtung Kölliken. Dort fährt er über Rot und stösst mit einem weiteren Auto zusammen. Statt zu halten, fährt er in einen Kreisel – entgegen der Fahrtrichtung. Schliesslich flüchtet er über eine Sicherheitslinie in ein Firmenareal. Hier verlieren ihn die Polizisten aus den Augen. Aber nur kurz.