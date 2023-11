Die Bundesrichter sagten am Mittwoch, um Transparenz über den Goldhandel in der Schweiz zu schaffen, müsse man das Parlament anrufen. Stimmen Sie zu?

Das ist völlig aussichtslos. Es gibt so viel Lobbyismus in der Goldbranche, dass man im Parlament keine Mehrheit hinkriegen würde. Auch der Bundesrat will keine Gesetze, sondern auf Selbstregulierung vertrauen. Das hat er 2018 in einem Bericht festgehalten. Dieser Bericht ist jämmerlich. Selbstregulierung klappt nicht, das zeigt der Entscheid des Bundesgerichts. Die Raffinerien ziehen Stillschweigen der Glaubwürdigkeit vor. Damit nehmen sie in Kauf, dass man ihnen nichts mehr abnimmt.