Wenn Sie morgen eine einzige Regelung im Schweizer Strafgesetzbuch ändern könnten, um das System zu entlasten: Welche wäre das?

Es gibt eine sehr hinderliche Bestimmung im Strafgesetzbuch: Artikel 79a Absatz 2. Er besagt, dass eine Strafe nicht in gemeinnützige Arbeit umgewandelt werden kann, wenn eine Person wegen einer unbezahlten Geldstrafe ins Gefängnis soll. Das Parlament müsste einfach diesen zweiten Absatz des Artikels aus dem Gesetz streichen. Ohne diesen Absatz könnten auch umgewandelte Fälle noch in gemeinnützige Arbeit überführt werden – und die Leute könnten ihre Schuld konstruktiv begleichen, statt eine Zelle zu blockieren. Zwei Fliegen mit einer Klappe.