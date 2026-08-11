Falsch, sagt das Bundesgericht und lehnt die Beschwerde ab. Die Arbeitsqualität des Arbeitskollegen sei nicht relevant, schreibt es. Selbst wenn der Kollege eine Pflicht verletzt hätte, würde das Brauers Fehlverhalten «weder rechtfertigen noch entschuldigen». Weil die beiden Mitarbeiter hierarchisch gleichgestellt seien. Auch sonst habe die Vorinstanz alles richtig gemacht.