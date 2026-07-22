Wer sich bei Manz meldet, bekommt eine E-Mail. Angeblich von einer Assistentin. Tatsächlich schreibt Manz selbst. Er arrangiert ein Treffen. Er wolle einen hohen Posten bei einer Bank übernehmen und könne das Portal nicht selbst weiterführen. Weil er enorm viel investiert habe, sei ihm die erfolgreiche Weiterführung sehr wichtig. Er legt Dokumente vor mit dem Logo der Bank, mit Aufstellungen von in Vorjahren erzielten Einnahmen.