Das Gericht hielt auch mehrere Zeugenaussagen für widersprüchlich oder nicht plausibel: Costas damalige Freundin habe von einem Videoanruf erzählt, in dem Costa Rache ankündigte und sie ein Schwert im Hintergrund erkannte. Die entsprechenden Verbindungsdaten konnten die Ankläger jedoch nicht nachweisen. Zudem zweifelte das Gericht an ihrer Beschreibung des Raums, den sie während des Videoanrufs gesehen haben sollte. Die Aussage eines Zeugen, Costa habe seinem Mitbewohner gedroht, reichte dem Gericht ebenfalls nicht.