Ermittlertrick: Silbernitrat

Dann heckt die Polizei einen Plan aus: Die Ermittler präparieren Banknoten mit Silbernitrat und stecken sie in den Umschlag eines Briefs, der an Hugs Poststelle geht. Silbernitrat ist eine chemische Substanz, die bei Kontakt auf der Haut violettschwarze Flecken hinterlässt, die sich wochenlang nicht abwaschen lassen. Ein erster Versuch misslingt, doch beim nächsten schnappt die Falle zu: Als die Polizei die Angestellten der Filiale kontrolliert, hat nur einer schwarze Finger – Kevin Hug.