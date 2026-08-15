Aus den damaligen Akten der UPD Bern geht laut Urteil hervor, dass der Inhaftierte noch während seines Aufenthalts in der Klinik aktiv die Anwesenheit von Kindern gesucht hatte. Zudem besuchte er während dieser Zeit mehrere Webseiten zum Kauf von Chloroform und suchte nach Medienberichten über Kindsentführungen. Gegenüber der Staatsanwaltschaft Bern hatte er ausgesagt, täglich fünf- bis zehnmal den Gedanken zu haben, ein Kind zu entführen und zu vergewaltigen. Dass er wiederholt aus psychiatrischen Einrichtungen abgehauen war, wo er sich im fürsorgerischen Freiheitsentzug befand, sprach auch nicht für ihn.