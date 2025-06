Ältere Menschen über 64 Jahre erreicht die Opferhilfe ebenfalls zu wenig. Hier wurde gegenüber dem Vorjahr sogar ein Rückgang an Beratungen registriert. Gewalt im Alter ist ein stark tabuisiertes Thema mit grosser Dunkelziffer. Fachleute schätzen, dass es in der Schweiz jährlich 300’000 bis 500’000 Fälle von Gewalt gegen Betagte gibt. Viele davon geschehen im Verborgenen. Wichtig in diesem Zusammenhang: Die Opferhilfe bietet auch Beratungen bei nicht angezeigten Straftaten an.