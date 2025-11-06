Finanzexperte Martin Müller vom Beobachter-Beratungszentrum macht potenziellen Opfern aber wenig Hoffnung: «Gegen die Abbuchung durch die Kreditkartenfirma kann man nach so langer Zeit wohl kaum mehr etwas ausrichten. Die Belastungen gelten nach 30 Tagen als autorisiert. Man müsste deshalb schon sehr gute Gründe vorbringen können, warum man zwischen 2016 und 2021, als die Betrügereien passierten, nicht in der Lage war, die falschen Abbuchungen zu entdecken.»

