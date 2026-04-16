Gabriel Marthaler ist in allerbester Partylaune: Es ist Freitagabend, und im Job läuft es dem Elektroinstallateur gerade. Der 45-Jährige, der eigentlich anders heisst, setzt sich um 20 Uhr an den Tresen der Gräbli-Bar in der Zürcher Altstadt. Er trinkt «ein Bier nach dem anderen» – wie er später dem Strafrichter erzählen wird. Er spendiert da einen Weisswein, dort eine Margarita. «Wenn ich getrunken habe, werde ich redselig», sagt Marthaler.