Der Mann zieht weiter ans Bundesgericht, doch auch das hat kein Musikgehör. Es sei nicht willkürlich von der Vorinstanz, sich auf die Aussagen der Frau und ihres Gatten abzustützen. Das Kantonsgericht habe sein Urteil nachvollziehbar und «einlässlich begründet» und insbesondere die möglichen Vorbehalte gegenüber den Aussagen dargelegt: Weil die beiden verheiratet sind, sei ein Loyalitätskonflikt nicht auszuschliessen. Darum, so die Vorinstanz, seien die Aussagen zwar mit Vorsicht zu geniessen, aber die Glaubwürdigkeit sei nicht per se eingeschränkt. Hinzu kommt: Die Aussagen der Frau seien «gleichbleibend und detailliert», jene des Ehemannes «detailliert, nachvollziehbar und stimmen im Kernbereich mit den Aussagen der Frau überein».