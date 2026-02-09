Eine Frau steht am Postschalter in Zürich Neumünster. Vor ihr: ein grosser Stapel Briefe, die die Post ihr nicht persönlich zustellen konnte. Sie blättert die Couverts durch wie einen Katalog. Das Einschreiben des Erbschaftsamts? Ja, gern. Die dritte Mahnung vom Stromanbieter? Na gut. Das amtliche Schreiben vom Gericht? Nein, danke, das lassen wir heute mal liegen.