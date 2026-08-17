Wichtige Zeugenaussagen nicht mehr verwertbar

Wegen der Schwere des Vorwurfs war von Beginn der Untersuchung an klar, dass dem Täter ein amtlicher Verteidiger gestellt werden muss. Dennoch besorgte ihm die Staatsanwaltschaft erst zehn Tage später einen Pflichtverteidiger. Mehr noch: Sie hatte zwei zentrale Zeugen einvernommen, ohne dass ein Anwalt anwesend war.