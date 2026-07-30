Schluss mit dem kantonalen Flickenteppich: Wer die Zigarette auf das Trottoir schnippt oder die Sandwichschachtel im Park liegen lässt, riskiert ab dem 1. August eine schweizweit einheitliche Busse. Damit nimmt der Bund das Littering neu in seine Bussenliste auf. Doch wie funktioniert dieses unbürokratische Schnellverfahren ohne Gericht? Der Beobachter zeigt, was bei den Ordnungsbussen gilt.