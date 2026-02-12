Wenn Sie kein Fan der fünften Jahreszeit sind, dann wird Ihnen die Antwort nicht gefallen. Denn als Anwohnerin müssen Sie hier wohl Toleranz zeigen.



Dass auf Bundesebene zur Fasnacht nichts wirklich geregelt ist, liegt an der «Beweglichkeit» der Fasnächtler, die mit ihren Umzugswagen und Guggenmusiken von Strasse zu Strasse ziehen. Die Lärmschutz-Verordnung geht in ihrer Definition von Lärmquellen nämlich von «ortsfesten Anlagen» und «nichtbeweglichen Einrichtungen» aus. Das können zum Beispiel Musikanlagen von Gartenwirtschaften sein oder Industrie- und Gewerbestandorte wie Fabriken oder Sägereien.