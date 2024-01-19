Wer das vermeiden will, kann selbst eine Nanny suchen und sie direkt anstellen. Damit wird man zum Arbeitgeber und hat von Gesetzes wegen verschiedene Pflichten. Eltern müssen nicht nur den Lohn zahlen, sondern zum Beispiel auch mindestens vier Wochen bezahlte Ferien gewähren und die Gesundheit der Nanny schützen. Aber keine Sorge, der Beobachter hat die wichtigsten Punkte zusammengestellt, die in dieser Situation zu beachten sind.