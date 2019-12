Drei Jahre nachdem sie gesprochen worden sind, werden Hinterlassenen- und Invalidenrenten der zweiten Säule erstmals an die Teuerung angepasst. Per 1. Januar 2020 betrifft das Renten, die 2016 zu laufen begannen – sie werden um 1,8 Prozent erhöht. Ebenfalls angepasst werden die AHV-Renten AHV-Rente Was heisst voll, was maximal? der Jahre 2010, 2013 und 2014, und zwar um 0,1 Prozent. Die anderen bleiben unverändert. Erst bei der nächsten AHV-Rentenerhöhung, also frühestens per 1. Januar 2021, werden auch die übrigen bis zum Jahr 2016 überprüft.