Weil die Betriebssysteme das gestohlene Gerät digital sofort verriegeln, brauchen Verbrecher die Zugangsdaten. Und wie kommen sie daran? Zum Beispiel über die hinterlegten Notfallkontakte. Die «NZZ am Sonntag» berichtete kürzlich über einen solchen Fall. Der Vater der Bestohlenen erhielt Wochen nach dem Diebstahl eine SMS – angeblich von Apple. Der Link führte auf eine gefälschte Website im Apple-Design. Die Bestohlene glaubte, dass jemand ihr Handy gefunden habe. Sie gab über den Link ihr Passwort ein und lieferte den Dieben so unfreiwillig den Zugang zu ihren Daten.