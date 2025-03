Dabei sind die Zahlen weit weniger aussagekräftig, als man meinen könnte. Das kritisiert Jurist und Kriminologe Benjamin Stückelberger von den Demokratischen Jurist*innen Basel. In einem neuen Beitrag der Fachzeitschrift «Plädoyer» stellt er die wichtige Frage: Was sagt uns die polizeiliche Kriminalstatistik eigentlich – und was nicht?