Studierende, die am Freitag, 17. Mai 2024, ihre Vorlesungen im Uni-Hauptgebäude an der Zürcher Rämistrasse besuchen wollten, mussten sich einiges gefallen lassen. Die Stadtpolizei führte ab dem Mittag «präventiv» Zugangskontrollen durch – denn für den Nachmittag hatte die Gruppe «Students for Palestine ZH» in sozialen Medien zu Protestaktionen aufgerufen.