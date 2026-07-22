Geblitzt – wie viel wird noch abgezogen?
Ich wurde ausserorts mit 90 km/h geblitzt. Dabei wurde aber nur eine Sicherheitsmarge von 3 km/h abgezogen. Ist das korrekt?
Ja, das ist korrekt – vorausgesetzt, die Polizei hat Ihre Geschwindigkeit mit einer Laserpistole oder einem Lasermesssystem erfasst.
Denn: Das Bundesamt für Strassen (Astra) schreibt je nach Messmethode und Geschwindigkeit unterschiedliche Toleranzabzüge vor, um technische Messungenauigkeiten fair auszugleichen. Bei Lasermessungen bis zu einer Geschwindigkeit von 100 km/h beträgt der gesetzliche Abzug genau 3 km/h – und ab 101 km/h werden 4 km/h abgezogen.
Wäre hingegen ein klassisches Radargerät beziehungsweise ein Blechpolizist zum Einsatz gekommen, hätte der Abzug bei 5 km/h liegen müssen. Da Lasersysteme präziser arbeiten, fällt die Sicherheitsmarge hier zu Ihren Ungunsten geringer aus.
Der Abzug auf Ihrem Bussenzettel ist rechtlich also absolut fehlerfrei, sofern die Polizei mit Laser gemessen hat.