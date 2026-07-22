Denn: Das Bundesamt für Strassen (Astra) schreibt je nach Messmethode und Geschwindigkeit unterschiedliche Toleranzabzüge vor, um technische Messungenauigkeiten fair auszugleichen. Bei Lasermessungen bis zu einer Geschwindigkeit von 100 km/h beträgt der gesetzliche Abzug genau 3 km/h – und ab 101 km/h werden 4 km/h abgezogen.