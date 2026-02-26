Eine andere ist der Stau. «Er macht viele verrückt», sagt Shabani, während er in einer Kolonne auf eine Kreuzung zutuckert. Als er vor dem Zebrastreifen hält, wechselt ein Auto hinter ihm auf die Abbiegespur links. Gerade noch rechtzeitig sieht der Fahrer die Fussgänger, die Shabani durchgewunken hat. Lösungen gegen den Stau? Shabani seufzt. Für mehr Strassen in den Städten habe es keinen Platz. «Vielleicht würden mehr Leute den ÖV benutzen, wenn die Tickets günstiger wären», mutmasst er. Ansonsten setzt er auf seine Gelassenheit, die für ihn den Profi ausmacht. «Ich rege mich ganz bewusst nie auf. Nehme nie etwas persönlich. Auch nicht, wenn mir ein Velofahrer den Finger zeigt.»