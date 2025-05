Verkehrslage am Gotthard zu Auffahrt

Die Prognose des TCS zeigt eines ganz klar: Wenn es sich vermeiden lässt, dann fahren Sie besser nicht über Auffahrt in den Süden. Im Vorteil ist, wer bereits am frühen Mittwochmorgen vor dem Feiertag durch den Gotthard fährt. Lässt sich die frühere Anreise nicht umsetzen, bietet sich der frühe Donnerstagmorgen an, denn das höchste Verkehrsaufkommen mit bis zu 20 Kilometern Stau wird am Donnerstagmittag erwartet. Die Verkehrssituation sollte sich zum Abend hin beruhigen, weshalb eine Durchfahrt in der Nacht auf Freitag flüssig vonstattengehen sollte.

Der grosse Rückreiseverkehr in den Norden startet dann am Sonntag. Die grössten Verkehrsbeeinträchtigungen sind an diesem Tag zwischen 10 und 0 Uhr am Südportal bei Airolo zu erwarten.

Einige Verkehrs-Apps helfen, Staus zu umfahren. Google Maps funktioniert auf jedem Smartphone. Schalten Sie die mobilen Daten ein – Maps zeigt hohes Verkehrsaufkommen und schlägt alternative Routen vor. Die TCS-App bietet nebst anderen Funktionen zudem Push-Nachrichten zu Verkehrsbehinderungen.