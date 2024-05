So vermeiden Sie Staus an Auffahrt und Pfingsten

Die Prognose des TCS zu den ersten Staus an Auffahrt hat sich bereits bewahrheitet: Gegen Mittwochmittag, 8. Mai, stand die Blechlawine vor dem Gotthardtunnel schon auf beachtlichen elf Kilometern. Mit längeren Wartezeiten ist demnach auch am Donnerstag zu rechnen, wobei sich Verkehrsteilnehmende auch vor dem Grenzübergang Chiasso-Brogeda nach Italien in Geduld üben müssen. Für Freitag erwartet der TCS ein mässiges Verkehrsaufkommen am Nordportal des Gotthardtunnels. Automobilisten wird deshalb eine Nachtfahrt von Donnerstag auf Freitag empfohlen. Für die Rückreise dürfte es auf der Gegenseite am Sonntag, 12. Mai, das höchste Verkehrsaufkommen geben – besonders zwischen 10 Uhr morgens und Mitternacht.

Für Pfingsten wird beim Nordportal am Freitagnachmittag, 17. Mai, und am Samstagvormittag, 18. Mai, eine hohe Staugefahr herausgegeben. Das könnte sich auch über die Nacht hindurchziehen. Wer kann, reist spät in den Süden und wieder spät Richtung Norden zurück. Pfingstmontag, 20. Mai, und der darauffolgende Dienstag gelten als Höhepunkt für die Rückreise.

Einige Verkehrs-Apps helfen, Staus zu umfahren. Google Maps funktioniert auf jedem Smartphone. Schalten Sie die mobilen Daten ein – Maps zeigt hohes Verkehrsaufkommen und schlägt alternative Routen vor. Die TCS-App bietet nebst anderen Funktionen zudem Push-Nachrichten zu Verkehrsbehinderungen.