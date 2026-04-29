Es war eine konkrete Gefährdung

Im Strassenverkehrsgesetz steht zwar, dass mit einer Verwarnung davonkommt, wer nur eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft – wenn ihn dabei nur leichtes Verschulden trifft. Doch das Bundesgericht hat einer zu laschen Auslegung einen Riegel geschoben: Wenn ein Unfall – wie bei Ihnen – zu einer konkreten Gefährdung führt, liegt eine mittelschwere Widerhandlung vor, die immer einen Ausweisentzug von mindestens einem Monat zur Folge hat.