Verkehrslage am Gotthard zu Ostern

Die Prognose des TCS zeigt eines ganz klar: Wenn Sie möglichst ohne längere Wartezeiten durch den Gotthard kommen wollen, dann bietet sich eine Durchfahrt vor Karfreitag, möglichst schon am Dienstag oder Mittwoch, an. Im Vorteil ist ebenfalls, wer am frühen Morgen oder späten Abend den Gotthardtunnel passiert.

Der grosse Rückreiseverkehr in den Norden wird am Ostersonntag und am Ostermontag erwartet. An den Tagen ist mit einem sehr starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Einige Verkehrs-Apps helfen, Staus zu umfahren. Google Maps funktioniert auf jedem Smartphone. Schalten Sie die mobilen Daten ein – Maps zeigt hohes Verkehrsaufkommen und schlägt alternative Routen vor. Die TCS-App bietet nebst anderen Funktionen zudem Push-Nachrichten zu Verkehrsbehinderungen.