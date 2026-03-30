Zu Ostern durch den Gotthard – so fährt es sich entspannter
Wer zu den Feiertagen in den Süden fährt, braucht viel Geduld – oder eine gute Planung. Tipps, wie Sie Unfälle, Bussen und Blechlawinen vermeiden.
Wer zu Ostern mit dem Auto in den Süden fahren möchte, stellt sich auf das gewohnte Bild ein: kilometerlange Staus auf beiden Seiten des Gotthardtunnels – zuerst reihen sich die Autos vor dem Nordportal hintereinander, etwas später dann auch auf der Südseite (mehr zur Verkehrslage unten). Die lange Wartezeit verlockt dabei gerade dazu, sich die Beine zu vertreten oder sich der Reiselektüre zu widmen.
Doch Vorsicht: Wer sich in einem Stau unachtsam verhält, riskiert womöglich eine Busse. Sechs Tipps, worauf Sie achten sollten.
1. Pannenstreifen nur für Nothalte
Die Autoschlange steht und steht. Nach Stunden in stockendem Schritttempo sehen Sie eine Raststätte – endlich Pause. Entnervt fahren Sie die letzten hundert Meter über den Pannenstreifen, um dem Stau vorerst zu entkommen: verlockend, aber gleich doppelt verboten.
Pannenstreifen sind erstens nur für Nothalte gedacht. Zweitens dürfen Sie auf Autobahnen nicht rechts überholen, sondern lediglich passiv rechts vorbeifahren. Zuwiderhandlungen führen zu Geldbussen bis hin zum Ausweisentzug.
2. Rettungsgasse bilden
Bei schweren Verkehrsunfällen zählt jede Sekunde. Lassen Sie zwischen der linken und den beiden rechten Spuren genügend Platz für die Rettungsfahrzeuge, ohne den Pannenstreifen zu belegen. Ansonsten droht eine Ordnungsbusse von 100 Franken.
Tipp: Bilden Sie die Rettungsgasse schon bei den ersten Anzeichen eines Staus. Ist das nicht mehr möglich, dann halten Sie immer ausreichend Abstand zum vorderen Fahrzeug, um schnell auf die Seite ausweichen zu können.
3. Warnblinker einschalten empfohlen
Schalten Sie kurz die Warnblinker ein, sobald Sie auf einen Stau auffahren, um Karambolagen zu vermeiden. Die verhindern Sie übrigens auch, indem Sie im Stau behutsam bremsen.
4. Sprit sparen
Wenn Sie länger als 20 Sekunden stehen, sollten Sie den Motor abstellen. Das freut Umwelt und Geldbörse. Bei brummendem Gefährt in einer stehenden Kolonne riskieren Sie zudem eine Busse. Bleibt Ihr Auto mit leerem Tank auf einem Fahrstreifen stehen, droht eine Busse von mehreren Hundert Franken.
5. Im Auto bleiben
Die Autobahn darf rechtlich gesehen nicht betreten werden. Steht der Verkehr über längere Zeit still, drückt die Polizei oft ein Auge zu, etwa für kurze Pinkelpausen. Bleiben Sie nach Möglichkeit dennoch im Wagen. Ansonsten könnten Sie verunfallen – wegen Motorradfahrern und Rettungsfahrzeugen, die sich durch den Stau manövrieren.
6. Lesen im Stau bedingt erlaubt
Vor Ihren Augen erstreckt sich eine kilometerlange Blechkolonne. Ein Buch würde etwas Ablenkung bieten. Aber das ist verboten – oder? Tatsächlich dürfen Sie im Stau lesen, sofern Sie die geforderte Aufmerksamkeit für den Strassenverkehr aufbringen können. Das entschied vor mehreren Jahren das Bundesgericht. Telefonieren dürfen Sie jedoch nur über eine Freisprechanlage oder bei stehendem Wagen und abgeschaltetem Motor (mehr dazu weiter unten).
Verkehrslage am Gotthard zu Ostern
Die Prognose des TCS zeigt eines ganz klar: Wenn Sie möglichst ohne längere Wartezeiten durch den Gotthard kommen wollen, dann bietet sich eine Durchfahrt vor Karfreitag, möglichst schon am Dienstag oder Mittwoch, an. Im Vorteil ist ebenfalls, wer am frühen Morgen oder späten Abend den Gotthardtunnel passiert.
Der grosse Rückreiseverkehr in den Norden wird am Ostersonntag und am Ostermontag erwartet. An den Tagen ist mit einem sehr starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen.
Einige Verkehrs-Apps helfen, Staus zu umfahren. Google Maps funktioniert auf jedem Smartphone. Schalten Sie die mobilen Daten ein – Maps zeigt hohes Verkehrsaufkommen und schlägt alternative Routen vor. Die TCS-App bietet nebst anderen Funktionen zudem Push-Nachrichten zu Verkehrsbehinderungen.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals im Juli 2022 veröffentlicht.