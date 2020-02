Wichtiges Formular

Kurz nach der Anzeige erhält die Betroffene von der Staatsanwaltschaft ein Formular, mit dem sie ihre Opferrechte geltend machen kann. Darin wird gefragt, ob sie privat klagen will. Dabei geht es etwa um das weitere Verfahren und allfällige Genugtuung. «Um die Konsequenzen zu verstehen, sollte man sich von Juristen helfen lassen», sagt Corina Elmer.



Lange Wartezeit

Danach dauert es oft Monate, manchmal Jahre, bis die Staatsanwaltschaft den Fall untersucht. Wenn dann plötzlich das Aufgebot zur Einvernahme kommt, wirft das viele Frauen im Verarbeitungsprozess zurück. Helfen können erneute Beratungsgespräche auf einer Fachstelle. Die Stelle unterstützt einen auch bei der Suche nach einer Anwältin. Ein – bei Bedarf unentgeltlicher – Rechtsbeistand ist unerlässlich.



Fragen der Staatsanwaltschaft

Auch der Staatsanwalt wird teils unangenehme Fragen stellen. Wenn sie zur Tat gehören, müssen sie möglichst präzis beantwortet werden. Haben sie nichts damit zu tun, darf man die Antwort verweigern – insbesondere bei Fragen zur Intimsphäre.



Konfrontation

Auch die Anwälte kommen zu Wort. Der Gegenanwalt wird versuchen, das Opfer in Bedrängnis zu bringen – mit perfiden Fragen oder indem er direkten Blickkontakt herstellen will. Bettina Steinbachs Rat an ihre Klientinnen: «Schauen Sie immer nur den Staatsanwalt an.» Zu einer Konfrontation mit dem Beschuldigten kommt es hingegen nicht. Die Frau kann verlangen, dass sich der Täter nicht im gleichen Raum aufhält, wenn sie befragt wird.



Gerichtsverhandlung

Wenn es zum Prozess kommt, kann es erneut zu einer Fragerunde durch Richterin und Anwalt kommen. Ablauf und Regeln sind gleich wie bei der Staatsanwaltschaft – es hat einfach mehr Publikum.