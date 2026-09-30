Grundsätzlich entscheidet der Arbeitgeber, wann man Ferien nehmen darf. Er ist zwar verpflichtet, auf die Wünsche des Personals Rücksicht zu nehmen – aber nur, soweit das betrieblich machbar ist. Geht das Unternehmen angemessen auf die Wünsche ein und legt die Termine früh genug fest – also zwei bis drei Monate im Voraus –, darf der Arbeitgeber grundsätzlich den Zeitpunkt sämtlicher Ferienwochen bestimmen. Das bedeutet auch: Schliesst ein Betrieb über Weihnachten zwei Wochen, bleiben den Angestellten für den Rest des Jahres nur noch zwei bis drei Wochen zur freien Verfügung.