Das zeigt das Beispiel von Nora Betschart, die ihre Geschichte 2022 dem Beobachter erzählte. Ihr Ex-Partner bombardierte sie monatelang mit SMS, Mails und über 100 Anrufen pro Tag. Er lauerte ihr auf, was massiven Stress auslöste. Sie schaffe es nur mit Mühe, noch Teilzeit zu arbeiten und sich um den Sohn zu kümmern. Der Terror führte zu psychischen Problemen – 20’000 Franken musste die Frau letztlich für Therapie und Rechtskampf ausgeben.