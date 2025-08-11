Die Netzpolitik-Recherche «Databroker Files» zeigte, dass vom Handel mit Standortdaten eine reale Gefahr ausgeht. «Wir haben von Datenhändlern riesige Datensätze mit teils sehr genauen Standorten von Millionen Menschen erhalten. So konnten wir genaue Bewegungsprofile von einzelnen Personen erstellen: wo sie wohnen, arbeiten, ins Krankenhaus oder ins Bordell gehen.» Selbst hochrangige Beamte, Soldaten und sogar Mitarbeitende von Geheimdiensten lassen sich so ausspionieren – eine grosse Gefahr für die nationale Sicherheit.