Das Wissensquiz zum 1. August
Wie gut wissen Sie über die Schweiz Bescheid?
Gilt das Sackmesser offiziell als Waffe? Und dürfen Kühe nachts Glocken tragen? Testen Sie Ihr Schweiz-Wissen.
Lesezeit: 1 Minute
Nehmen Sie am Quiz teil und erfahren Sie am Ende, wie gut Sie die Schweiz kennen.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 22. Juli 2016 veröffentlicht.
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Norina Meyerist Juristin und arbeitet seit 2013 für den Beobachter. Sie schreibt vor allem über Wohnen, Strafrecht, Verkehr sowie gesellschaftliche Themen und ist auch als Beraterin tätig.Mehr erfahren