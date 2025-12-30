Seitenlange Beschwerden – aber wenig Substanz

Doch mit alldem kam Frau Chrattenbühler nicht weiter. Darum blies sie zum Angriff gegen eine neue Adresse: die Verwaltung. Chrattenbühler forderte, dass der zuständige Verwalter abberufen wird. Schliesslich kam es 2022 zur Eskalation vor den kantonalen Gerichtsinstanzen. Zuerst zog sie das Gesuch um Absetzung des Verwalters zurück, nur um es am nächsten Tag neu zu stellen. Sie focht Kostenauflagen an, verweigerte die Zahlung für die Sanierung, zog die Klage gegen die Versammlungsbeschlüsse weiter.