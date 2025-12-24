Risiko für Brustkrebs

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt der Bericht der National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM). Er wurde im Dezember 2024 publiziert und dient als Grundlage für die US-Ernährungsrichtlinien. Demnach war die Gesamtsterblichkeit bei Menschen mit einem moderaten Alkoholkonsum zwischen 16 und 23 Prozent niedriger als bei Menschen, die keinen Alkohol trinken. Das Risiko für einen Herzinfarkt sank um etwa 22 Prozent und das Risiko für einen Schlaganfall um rund 11 Prozent.