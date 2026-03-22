8. Süssigkeiten sind keine Geschenke oder Belohnungen

Nicht nur als Geschenk (der Osterhase lässt grüssen) ist gerade Schoggi sehr beliebt, auch als Belohnung oder Trostmittel wird Süsses gerne eingesetzt. Allerdings ist genau das Grundlage für ein ungesundes Essverhalten. Denn das suggeriert, dass wir verschiedene Bedürfnisse mit Essen stillen können – auch wenn wir keinen Hunger haben. Versucht, auf Gefühlsausbrüche eurer Kinder statt mit Süssem auf andere Methoden zu setzen (kuscheln, vorlesen, sich austoben etc.) und teilt Gotti, Götti und Co. mit, dass ihr nicht essbare Geschenke bevorzugt.