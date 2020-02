An Weihnachten erhielt Lisa Weibel einen eingeschriebenen Brief. Sie wusste nicht von wem, hatte Angst, dass ihr auch noch die Wohnung gekündigt Probleme mit Nachbarn Wohnung gekündigt – ist das rechtens? werde. Die 74-Jährige erlitt einen Zusammenbruch. «Das war alles zu viel für mich.» Später stellte sich heraus, dass der Brief von der Helsana stammte. Die Versicherung hatte rückwirkend die Kostengutsprache doch noch bewilligt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Weibel aber bereits bei der Kasse gekündigt. «Das ist doch reine Schikane», meint sie. Seither kämpfe sie mit Suizidgedanken. «Wenn es einem von allen Seiten so schwer gemacht wird, hat man irgendwann keine Energie mehr.»