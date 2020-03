Für Menschen, die ständig auf Medikamente angewiesen sind, sei es also ratsam, sich einen Medikamenten-Vorrat für drei bis vier Monate zuzulegen, sagt Martinelli. «Obwohl die Krankenkassen eigentlich maximal drei Monate aufs Mal vergüten, konnten wir jetzt in Einzelfällen schon aushandeln, dass der Patient Medikamente für sechs Monate einkaufen konnte», sagt Martinelli. Wichtig sei bei chronisch erkrankten Personen in der jetzigen Situation vor allem, dass sie sich rechtzeitig um Nachschub ihres Medikaments bemühen. «Wenn man eine neue Packung kaufen will, wenn man gerade die letzte Tablette aufgebraucht hat, ist das momentan nicht so günstig.»