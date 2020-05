Neben den Fragezeichen zur Zuverlässigkeit der Tests und dem fehlenden Wissen zur tatsächlichen Durchseuchung fügt die Zählweise eine weitere Unsicherheit hinzu. In den meisten Ländern werden alle testpositiven Verstorbenen als «Coronatote» gezählt. So auch in der Schweiz. Diese Zählpraxis kann zur Überschätzung der Gefährlichkeit führen. Denn nur der allerkleinste Teil dieser Toten war vor der Infektion komplett gesund. In der Schweiz litten 97 Prozent an mindestens einer Vorerkrankung. Die drei am häufigsten genannten Vorerkrankungen bei verstorbenen Personen waren Bluthochdruck (64%), Herz-Kreislauferkrankungen (57%) und Diabetes (26%). Der Altersmedian der Verstorbenen betrug 84 Jahre. Das heisst, die eine Hälfte war jünger, die andere Hälfte älter.