Inzwischen tun dies etwa 15’000 Angehörige, Tendenz steigend. Treiber des Wachstums sind die privaten Spitex-Firmen. Sie drängen seit dem wegweisenden Bundesgerichtsurteil auf den Markt, um sich einen Teil vom Pflegekuchen abzuschneiden. Dafür buhlen sie offensiv um weitere Kunden, was bei den Kostenträgern zusätzliche Vergütungen auslöst. Diese Entwicklung sorgt vor allem bei Gemeinden und Kantonen für Kritik. An ihnen bleiben immer höhere Kosten hängen, weil immer mehr pflegende Angehörige bezahlt werden müssen.