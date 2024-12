Auf der Website der Permanence Marktplatz Oerlikon steht: «Station für dringende Arztkonsultationen in Zürich Nord». Dringend war auch der Besuch von Danisia Wiederkehr: Die 93-Jährige rutschte im Oktober in der Badi aus und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu.



Die Ambulanz brachte sie ins Spital, und die Wunde wurde genäht. Zur Nachsorge musste sie zu ihrem Hausarzt. Da dieser in den Ferien war, vereinbarte sie einen Termin bei der Permanence Marktplatz Oerlikon, erzählt sie dem Beobachter.