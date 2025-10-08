1. Bei Erkältung und Grippe

Viel trinken ist das Wichtigste. Das hält die Schleimhäute feucht und sorgt so für eine freiere Nase. Es unterstützt das Abfliessen des Schleims und hilft, die Erreger möglichst rasch auszuscheiden. Zudem verliert der Körper beim Fieberschwitzen, bei Erbrechen und Durchfall viel Flüssigkeit. Das erschöpft und löst Kopfschmerzen aus. 2,5 Liter Leitungswasser, stilles Mineralwasser oder ungesüsster Tee pro Tag sollten mindestens sein.