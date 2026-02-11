Wie schlimm ein Kater wird, lässt sich kaum voraussagen. Schlägt er zu, dann meist mit Kopfschmerzen. Nur 20 Prozent der Menschen sind gegen solche resistent. Katerkopfschmerzen werden in der Wissenschaft zeitverzögerte alkoholinduzierte Kopfschmerzen genannt und treten fünf bis zwölf Stunden nach dem Konsum auf. «Der genaue Entstehungsmechanismus ist noch nicht geklärt – es spielen verschiedene Faktoren zusammen», sagt Felbecker. «Man geht davon aus, dass die Kopfschmerzen unter anderem durch das Alkoholabbauprodukt Acetaldehyd entstehen. Dessen Konzentration steigt an, wenn der Alkoholgehalt im Blut sinkt.» Auch der Abbau von Fuselalkoholen und der Flüssigkeitsverlust können zu den Katerkopfschmerzen beitragen.